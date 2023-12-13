الرئاسة الفلسطينية: نطالب الدول الـ 10 التي صوتت ضد القرار بإعادة النظر في موقفها المتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال وعدوانه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 02:26

الرئاسة الفلسطينية: نطالب الدول الـ 10 التي صوتت ضد القرار بإعادة النظر في موقفها المتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال وعدوانه

منذ 2 ساعة 13 December، 2023
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