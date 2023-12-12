المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا نقاط انتشار جنود الاحتلال في محيط موقع “العاصي” بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2023 - 17:46

المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا نقاط انتشار جنود الاحتلال في محيط موقع “العاصي” بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مباشرة

منذ 16 mins 12 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة