جيش الاحتلال يعلن مقتل رائد وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة خلال مواجهات عنيفة مع المقاومة في غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين بجروح خطيرة خلال اشتباكات مسلحة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه “سُمح بالإعلان عن مقتل الجندي تسفيكا لافي (30 عامًا)، مقاتل برتبة رائد في الكتيبة 699″، لافتًا إلى أنّه “قُتل متأثرا بجروح قاتلة في شمال قطاع غزة”.

وأضاف المتحدث العسكري، أنّ “3 جنود آخرون أصيبوا بجروح خطيرة، اثنان منهم من جنود الاحتياط في الكتيبة 77، خلال معركة اندلعت جنوب قطاع غزة”.

وأمس الإثنين، قُتل 7 من ضباط وجنود الإحتلال وأصيب آخرون بجراح بين خطيرة ومتوسطة، خلال مواجهات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية جنوب وشمال قطاع غزة.

ووفق ما ينشر الإحتلال، فإنّ عدد قتلى جيشه في قطاع غزة، منذ بدء التوغل البري يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد ارتفع إلى 111 ضابطًا وجنديًا، برصاص وقذائف المقاومة الفلسطينية.

وارتفع عدد الضباط والجنود القتلى في صفوف قوات الإحتلال إلى 18 منذ نهاية الهدنة قبل 12 يومًا.

وتُشير معطيات وإحصائيات جيش الاحتلال التي كشف عنها، إلى أنّ عدد قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر 2023، قد ارتفع إلى أكثر من 436 جنديًا وضابطاً إسرائيليًا، بالإضافة لـ59 شرطيًا إسرائيليًا و10 من جهاز الشاباك.

المصدر: موقع المنار