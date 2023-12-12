‫مصادر طبية: الصحة الفلسطينية أحصت أكثر من 200 شهيد في  ‫الساعات الأخيرة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 10:24

‫مصادر طبية: الصحة الفلسطينية أحصت أكثر من 200 شهيد في  ‫الساعات الأخيرة الماضية

منذ 50 mins 12 December، 2023
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