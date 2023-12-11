لليوم لـ66 | المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة

لليوم الـ66، تواصل المقاومة الفلسطينية تسطير الملاحم البطولية في تصديها لقوات الاحتلال الصهيونية المتوغلة في قطاع غزة، موقعة في صفوفهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي السياق، ‫أفادت مصادر فلسطينية عن اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين ‫وجنود العدو في معن وبني سهيلا شرق خان يونس.

واستهدفت كتائب القسام دبابتي ميركفاه صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” في محور شمال مدينة خانيونس، ودكت تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وقصفت سرايا القدس تحشدات العدو محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.

وفي بيان مساء الأحد، أعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام قتل 40 جندياً صهيونيا وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها، واستهدفت مقر قيادة ميداني ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى.

الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، قال في كلمة مسجلة، مساء الأحد، إن “مقاومي القسام بخير وصفوفهم متماسكة وقوية، ولا يزال آلاف منهم لا يزالون ينتظرون دورهم في القتال، وقد تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في محاور التوغل القديمة والجديدة”.

وأشار إلى “تمكّن مقاومي القسام من تدمير تدمير أكثر 180 آلية عسكرية بشكل جزئي أو كلي في مناطق الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق دير البلح وشرق وشمال خانيونس جنوب قطاع غزة”. ولفت الى “مهاجمة القسام قوات الاحتلال بقذائف الياسين وعبوات الشواظ والعمل الفدائي، ونفذوا عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال، وتنوعت هذه العمليات بين نصب الكمائن ومواجهتها بالاسلاحة الرشاشة والعبوات الأفراد وفوهات الانفاق المفخخة وإيقاعها في مصائد معدة مسبقة، إضافة إلى عمليات القنص”.

وقال أبو عبيدة إن “كتائب القسام تمكنت من ضرب قوات الاحتلال بقذائف الهاون ومنظومة رجوم الصاروخية، وقصف المدن المحتلة بعشرات الرشقات الصاروخية، مؤكدًا إلى تحقيق كتائب القسام إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال، وعاد معظم عناصر القسام إلى مواقعها بسلام”.

ونشرت كتائب القسام مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما نشرت صورا تظهر مروحيات الاحتلال تنقل جنودا ‫مصابين بعد قصف موقع “صوفا” العسكري واشتعال النيران بداخله.

بدورها، اعلنت سرايا القدس الأحد ان مجاهديها قصفوا تجمعات للآليات العسكرية الصهيونية في ‫محاور التقدم بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالاضافة الى استهداف عدد من الآليات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا والشجاعية شمال غزة.

واعلنت السرايا ان “مجاهديها نسفوا منزلاً بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق وقد تمكن أحد مجاهدينا الاستشهاديين الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح”.

معارك واشتباكات غزة الضارية، أجبرت الاحتلال على الاعتراف بتعاظم قوة المقاومة بالميدان، وأنه يتفاجأ كل يوم من جديدها خلال المعارك.

المصدر: موقع المنار