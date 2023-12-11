وسائل إعلام سورية: قصف مدفعي إسرائيلي بعدة قذائف استهدف محيط بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 00:30

وسائل إعلام سورية: قصف مدفعي إسرائيلي بعدة قذائف استهدف محيط بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا

منذ 44 mins 10 December، 2023
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