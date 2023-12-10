وسائل إعلام العدو تؤكد دوي صفارات الإنذار في “كليل” بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 21:12

وسائل إعلام العدو تؤكد دوي صفارات الإنذار في “كليل” بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة

منذ 43 mins 10 December، 2023
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