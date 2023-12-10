وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 19:36

وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني

منذ 1 min 10 December، 2023
وزير التربية عباس الحلبي
لبنان

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عطفا على قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية والبلديات يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني، قرارا بإقفال المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتهجير والقتل، ويدعو دول العالم وتلامذتها وطلابها إلى رفع الصوت عاليا في وجه الحكومات التي تقف إلى جانب إسرائيل في عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى أهلنا وتلامذتنا في جنوبي لبنان.

المصدر: وزير التربية

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