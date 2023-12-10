وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عطفا على قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية والبلديات يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني، قرارا بإقفال المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتهجير والقتل، ويدعو دول العالم وتلامذتها وطلابها إلى رفع الصوت عاليا في وجه الحكومات التي تقف إلى جانب إسرائيل في عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى أهلنا وتلامذتنا في جنوبي لبنان.

المصدر: وزير التربية