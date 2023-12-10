لليوم لـ65 | المقاومة الفلسطينية تستبسل بوجه القوات الصهيونية في غزة

لليوم الـ65، تواصل المقاومة الفلسطينية تسطير الملاحم البطولية في تصديها لقوات الاحتلال الصهيونية المتوغلة في قطاع غزة، موقعة في صفوفهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي سياق معارك طوفان الأقصى، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون منذ صباح اليوم معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة شمال قطاع غزة، كما اعلنت ايضاً ان مجاهديها ألقوا قنبلتين يدويتين على تجمع لعدد ‫من جنود العدو أسفل مبنى في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، بالاضافة الى تنفيذ كمين محكم بمجموعة جنود صهاينة ادى الى مقتل 6 جنود بينهم ضابط في هجوم استهدف ‫قوات خاصة متمركزة في منزلين مفخخين غرب جباليا.

ونشر الاعلام العسكري التايع لكتائب القسام مشاهد لاستهداف استهداف دبابة ميركفا صهيونية بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

بقايا أحد الدبابات الذي دمرتها كتائب القسام في مخيم جباليا شمال القطاع

وفي السياق ايضا استهدف مجاهدو القسام دبابة ميركافا وجرافة صهيونية من نوع ‫”D9″ في تل الزعتر شمال قطاع غزة ودبابة اخرى شرق مدينة خانيونس بقذائف “الياسين 105”.

بدورها اعلنت سرايا القدس ان مجاهديها قصفوا تجمعًا للآليات العسكرية الصهيونية في ‫محور التقدم “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالاضافة الى استهداف 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف “تاندوم” ‫و”ار بي جي” في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال غزة.

المصدر: كتائب القسام