لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
وفي السياق استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية صباح اليوم الاحد موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.
بيان صادر عن المقاومة الاسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
*صدق الله العلي العظيم*
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة…
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد 10-12-2023 موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 10-12-2023 م
26 جمادى الأولى 1445 هـ
المصدر: موقع المنار