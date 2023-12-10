لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 12:20

لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة

منذ 33 mins 10 December، 2023
إستهداف وسائط جمع حربي في عدد من مواقع جيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة - المقاومة الاسلامية - طوفان الاقصى (4)
لبنان

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة.



وفي السياق استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية صباح اليوم الاحد موقع ‏جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.‏

موقع جل العلام

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

*صدق الله العلي العظيم*

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة…

استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح ‏يوم الأحد 10-12-2023 موقع ‏جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 10-12-2023 م ‎ ‎

‏26 جمادى الأولى 1445 هـ

المصدر: موقع المنار

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