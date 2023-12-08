كتائب القسام: قصفنا مجدداً “تل أبيب” بضربات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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كتائب القسام: قصفنا مجدداً “تل أبيب” بضربات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
منذ 25 mins
8 December، 2023
عاجل
تل ابيب
غزة
كتاب القسام
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