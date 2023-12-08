طوفان الاقصى| من العالم.. وقفات تضامنية دعماً لـ غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 12:32

طوفان الاقصى| من العالم.. وقفات تضامنية دعماً لـ غزة

منذ 1 ساعة 8 December، 2023
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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