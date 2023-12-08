لليوم لـ63 | المقاومة الفلسطينية تتصدى

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إفشال محاولة الاحتلال الوصول إلى أحد أسراه وانتهت العملية بمقتله ومقتل عدد من جنود القوة الصهيونية الخاصة والسيطرة على بندقية أحدهم.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري:” فجر اليوم أفشل مجاهدونا محاولة من الاحتلال للوصول إلى أحد الأسرى الإسرائيليين، مؤكدة اكتشاف قوة خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة”.

وأضافت” تدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير “ساعر باروخ” 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة”.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة هي بصفقة تبادل، مؤكدة أن محاولات الاحتلال الوصول لهم ستبوء بالفشل.

إعلام العدو من جهته زعم ان”مروحية قتالية صواريخ عن طريق الخطأ تجاه قوة “إسرائيلية” كانت تتحصن داخل مبنى في قطاع غزة ما ادى لمقتل و جرح عدد من الجنود”.

كما أعلن العدو عن مقتل جنديين “إسرائيليين” و إصابة ثالث بجروح خطيرة جراء المعارك البرية في قطاع غزة.

المصدر: مواقع