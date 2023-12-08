قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات وأحياء في الخليل جنوب الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددا من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وبأعداد كبيرة اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدات يطا والسموع ودورا جنوب الخليل، بالاضافة الى بلدة بيت امر شمالا، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وفي الطرقات الرئيسية ومنعت حركة المواطنين.

كما اقتحمت تلك القوات عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واحتجزت عددا من مركبات المواطنين، في منطقة الكرنتينا وادي الهرية ومفترق الديك، وقامت بتفتيشها.

قوات الاحتلال تقتحم منطقة دوار المنارة وسط مدينة رام الله

كما وإقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة، قرى رمانة وزبوبا والطيبة، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت دورياتها في شوارعها.

وذكرت مصادر محلية ان “قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن احمد راتب محاجنة، وفتشته بشكل دقيق مستخدكة الكلاب البوليسية، وكسرت “القرميد” على سطح المنزل، كما اقتحمت قوات الاحتلال ايضاً قريتي رمانة والطيبة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة سيلة الظهر جنوب المحافظة.

المصدر: وكالات