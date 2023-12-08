السوداني يدعو الدول الاسلامية لدعم مبادرة غوتيريش لتفعيل المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة

أشاد ئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الخميس، بموقف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتفعيله المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، داعياً الدول الإسلامية لدعم هذه المبادرة.

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استقبل أمس الخميس، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان رشاد نبييف، الذي يزور العراق للمشاركة في الاجتماع الثالث للّجنة العراقية الأذربيجانية المشتركة، يرافقه وفد من رجال الأعمال الأذربيجانيين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والتعليم والاتصالات والبنى التحتية والسكن والصناعات الدفاعية.

وأشار السوداني إلى العلاقات بين البلدين الصديقين التي تشهد خطوات ملموسة، مؤكداً أنّ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة والعالم.

كما تطرق السوداني إلى الأحداث في غزة، وأشاد بموقف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتفعيله المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، داعياً الدول الإسلامية لدعم هذه المبادرة.

من جانبه نقل الوزير الضيف إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، والتطلع إلى انخراط الشركات الأذربيجانية الكبرى في الاقتصاد العراقي.

كما أكد وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان رشاد نبييف، استعداد الوزير بلاده لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة في الأكاديميات العسكرية على نفقة الحكومة الأذربيجانية.

المصدر: وكالات