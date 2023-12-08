استشهاد أستاذ الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية الدكتور محمد أبو زور وعائلته بمجزرة إسرائيلية راح ضحيتها 55 شهيدًا في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة أمس الأربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 01:38

استشهاد أستاذ الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية الدكتور محمد أبو زور وعائلته بمجزرة إسرائيلية راح ضحيتها 55 شهيدًا في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة أمس الأربعاء

منذ 1 min 8 December، 2023
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