مراسل المنار : انطلاق صواريخ بإتجاه مواقع العدو في القطاع الشرقي من جنوب لبنان و سقوط قذيفة في أطراف حلتا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 14:24

مراسل المنار : انطلاق صواريخ بإتجاه مواقع العدو في القطاع الشرقي من جنوب لبنان و سقوط قذيفة في أطراف حلتا

منذ 1 ساعة 7 December، 2023
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