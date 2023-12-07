لليوم الـ62 | تدمر آلياته وتقتل جنوده.. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لجيش الاحتلال في غزة

لليوم الـ62، تواصل المقاومة الفلسطينية تسطير الملاحم البطولية في تصديها لقوات الاحتلال الصهيونية المتوغلة في قطاع غزة، موقعة في صفوفهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي السياق، أعلنت سرايا القدس استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا بقذائف “التاندوم” والـ (RPG).

وكانت كتائب القسام أعلنت مساء أمس الاربعاء، حصيلة المواجهات مع قوات الاحتلال، وقالت إن “منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا”.

وأضافت كتائب القسام إن “قناصة القسام أوقعوا 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة”.

هذا وكشفت كتائب القسام، عن مشاهد من المعارك التي خاضتها مع قوات الاحتلال التي توغلت في حي الشجاعية شرقي غزة. وأظهرت المقاطع التي نشرتها الكتائب مقاتلين وهم ينتقلون عبر البنايات المدمرة، إلى مسافات قريبة من دبابات الاحتلال، ويطلقون عليها الصواريخ المضادة للدروع.

وأكدت المشاهد التي نشرتها الكتائب على بلاغات عسكرية، أصدرتها في وقت سابق، حول تدمير دبابات وآليات لجيش الاحتلال، وظهرت إحدى الدبابات وهي تشتعل بعد استهدافها بقذائف مضادة للدروع، وقال أحد المقاتلين المشاركين في العملية تعليقاً على المشهد: “الجنود فحمَوا جوا”.

ويظهر في مشهد آخر مجموعة من المقاتلين تشارك في عمليات الاستهداف واختيار الأهداف، وخلال “حرب الشوارع” المندلعة في الحي التي أكدت عليها المقاطع المصورة، استهدف مقاتل من القسام دبابة “ميركافا” بقذيفة مضادة للدروع وحقق فيها إصابة مباشرة.

وخلال المقطع المصور الذي نشرته الكتائب، التقط مقاتل صورة “سيلفي” مع دبابة وهي تشتعل، وقال: “لعيون أبو حسين فرحات”، في إشارة إلى قائد كتيبة الشجاعية الشهيد وسام فرحات.

كما نشرت كتائب القسام مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها باتجاه مدن ومستوطنات الاحتلال ردا على استهداف المدنيين في غزة.

المصدر: موقع المنار