آخر التطورات والاوضاع الانسانية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2023 - 16:54

آخر التطورات والاوضاع الانسانية في قطاع غزة

منذ 29 mins 6 December، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

آخر الاوضاع في قطاع غزة مع مدير مكتب المنار في غزة عماد عيد

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