‫مراسل المنار: قصف فوسفوري بين منازل المواطنين على الأطراف  ‫الشرقية لبلدة بليدا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2023 - 13:32

‫مراسل المنار: قصف فوسفوري بين منازل المواطنين على الأطراف  ‫الشرقية لبلدة بليدا

منذ 24 mins 5 December، 2023
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