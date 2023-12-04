إعلام العدو: إطلاق 20 صاروخاً من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 15:06

إعلام العدو: إطلاق 20 صاروخاً من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى

منذ 21 mins 4 December، 2023
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