مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 4 2023 - 15:06

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا في جنوب لبنان

منذ 43 mins 4 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة