طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 06:16

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 4 December، 2023
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