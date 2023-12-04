مجزرة جديدة بقصف إسرائيلي لمربع سكني في حي الشيخ رضوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 02:06

مجزرة جديدة بقصف إسرائيلي لمربع سكني في حي الشيخ رضوان

منذ 1 ساعة 4 December، 2023
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