جرافة عسكرية للاحتلال تشرع بأعمال تخريب للبنية التحتية في مخيم عسكر شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2023 - 03:42

جرافة عسكرية للاحتلال تشرع بأعمال تخريب للبنية التحتية في مخيم عسكر شرق نابلس

منذ 34 mins 3 December، 2023
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