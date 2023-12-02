مجاهدو المقاومة الإسلامية يحققون إصابات مباشرة بموقع رويسات العلم بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة ومربض خربة ماعر – موقع قناة المنار – لبنان
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مجاهدو المقاومة الإسلامية يحققون إصابات مباشرة بموقع رويسات العلم بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة ومربض خربة ماعر
منذ 1 min
2 December، 2023
عاجل
المقاومة الاسلامية
حزب الله
مزارع شبعا
موقع رويسات العلم
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