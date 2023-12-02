‫مجاهدو المقاومة الإسلامية يحققون إصابات مباشرة بموقع رويسات  ‫العلم بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة ومربض خربة ماعر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 16:12

‫مجاهدو المقاومة الإسلامية يحققون إصابات مباشرة بموقع رويسات  ‫العلم بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة ومربض خربة ماعر

منذ 1 min 2 December، 2023
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