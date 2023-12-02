صفارات الانذار تدوي في مدينة عسقلان المحتلة والمستوطنات بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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صفارات الانذار تدوي في مدينة عسقلان المحتلة والمستوطنات بغلاف غزة
منذ 1 ساعة
2 December، 2023
عاجل
صفارات الانذار
طوفان الأقصى
عسقلان
غزة
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