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December 2 2023 - 16:18

الحرس الثوري يعلن استشهاد 2 من مستشاريه خلال أداء مهمتهما الاستشارية في سوريا

منذ 1 ساعة 2 December، 2023
الحرس الثوري الايراني
الحرس الثوري الايراني
ايران - عربي وإقليمي

أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلاميّة، اليوم السبت، استشهاد “محمد علي عطايي شورجه” و”بناه تقي زاده” على يد كيان الإحتلال الإسرائيلي خلال أداء مهمتهما الإستشارية في سوريا.

وفي بيان لها، قالت العلاقات العامة للحرس الثوري، إنّ “العالم يشهد حاليًا استمرار الجرائم الوحشية والواسعة النطاق التي يرتكبها الكيان الصهيوني المزيف والقاتل للأطفال بدعم أمريكي واضح وبعض الحكومات الأوروبية ضد غزة واستشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال في هذه الحرب غير المتكافئة والجبانة”.

وتابع البيان معلنا “استشهاد محمد علي عطايي شورجه وبناه تقي زاده على يد الكيان الصهيوني الغاصب أثناء مهمتهم الاستشارية في جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا”.

المصدر: وكالات ايرانية

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