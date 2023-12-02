لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وفي السياق، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابض ‏المدفعية في موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم السبت 02-12-2023 مرابض ‏المدفعية في موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابتها إصابة مباشرة. ‏



‏﴿‌‎‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 02-12-2023 م ‌‎ ‎

‏18 جمادى الأولى 1445 هـ

شهيد على طريق القدس

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد خضر سليم عبود “فداء” من بلدة دير عامص في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد خضر سليم عبود “فداء” من بلدة دير عامص في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد خضر سليم عبود “فداء”

اعتداءات العدو

وفي سياق الاعتداءات الصهيونية على الاراضي اللبنانية، أفاد مراسل المنار عن تعرض اطراف بلدتي الناقورة وطيرحرفا لقصف مدفعي، وعن سقوط قذائف على أطراف مارون الراس ويارون.

كما أفاد مراسلنا عن قصف استهدف منزلا خاليا للمرة الرابعة في أطراف بليدا، واستهداف أطراف القوزح بـ3 صواريخ.

ملخص عمليات المقاومة الإسلامية

ووزع الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية حتى قبل عملية استهداف مرابض مدفعية “ديشون”، ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 1-12-2023.

القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:43 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 16:43 استهداف ثكنة هونين (راميم) بالأسلحة المناسبة.

3- الساعة 17:10 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

القطاع الغربي:

1- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 16:40 استهداف نقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.



ونعت المقاومة الإسلامية الشهيدين على طريق القدس الشهيد المجاهد محمد حسين مزرعاني “أبو علي” من بلدة حولا في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد وجيه شحادة مشيك “يحيى” من بلدة وادي أم علي في البقاع.

الشهيد المجاهد محمد حسين مزرعاني

الشهيد المجاهد وجيه شحادة مشيك

المصدر: موقع المنار + الاعلام الحربي