‫المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس خضر سليم عبود  ‫”فداء” من بلدة دير عامص الجنوبية  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 12:22

‫المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس خضر سليم عبود  ‫”فداء” من بلدة دير عامص الجنوبية 

منذ 34 mins 2 December، 2023
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