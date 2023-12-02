‫الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان: ما يجري في غزة هو ‫إبادة جماعية ونطالب الأمم المتحدة والهيئات الدولية بوقفها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 12:22

‫الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان: ما يجري في غزة هو ‫إبادة جماعية ونطالب الأمم المتحدة والهيئات الدولية بوقفها

منذ 1 ساعة 2 December، 2023
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