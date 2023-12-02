المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: عدد كبير من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر لم ننتشلهم بسبب وجود العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 12:22

المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: عدد كبير من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر لم ننتشلهم بسبب وجود العدو

منذ 1 ساعة 2 December، 2023
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