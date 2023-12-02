مراسل المنار: الزوارق الحربية الاسرائيلية تستهدف سواحل خان  ‫يونس ورفح بقصف مكثف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 01:50

مراسل المنار: الزوارق الحربية الاسرائيلية تستهدف سواحل خان  ‫يونس ورفح بقصف مكثف

منذ 35 mins 2 December، 2023
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