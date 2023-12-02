إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال على أطراف مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 01:50

إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال على أطراف مدينة جنين

منذ 49 mins 2 December، 2023
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