قوات الاحتلال تقتحم بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 01:50

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله

منذ 1 ساعة 2 December، 2023
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