كتائب القسام تعلن قصف مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 15:08

كتائب القسام تعلن قصف مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية

منذ 5 mins 1 December، 2023
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