بلينكن يدعو الى تمديد الهدنة في غزة وإلى ضمان مناطق آمنة للمدنيين في وسط وجنوب غزة

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس الى تمديد إضافي للهدنة الموقتة في غزة، والتي من المقرر أن تنتهي صباح الجمعة متمّة بذلك يومها السابع. وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب “من الواضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدما… نريد يوما ثامنا وأكثر”.

كما طالب وزير الخارجية الأميركي الكيان الإسرائيلي بضمان إقامة مناطق “آمنة” للمدنيين الفلسطينيين قبل استئناف “العمليات العسكرية الكبيرة” في قطاع غزة.

وشدد بلينكن على وجوب أن يضع الكيان “موضع التنفيذ خططا لحماية المدنيين تساهم في التقليل بشكل إضافي من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء”، مؤكدا أن ذلك “يشمل بوضوح ودقة تخصيص مناطق وأماكن في جنوب ووسط (قطاع) غزة، حيث يمكنهم أن يكونوا آمنين وبعيدا من مرمى النيران”.

المصدر: أ ف ب