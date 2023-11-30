رئيس الوزراء الإسباني: ما تفعله “إسرائيل” في غزة غير مقبول وأشك في التزامها بالقانون الإنساني

شكك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في احترام كيان الإحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني بالنظر إلى عدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ ما يحدث في غزة “غير مقبول”.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإسباني، اليوم الخميس، قال سانشيز إنّه “وبعد الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أنّ إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.

وأكّد سانشيز أنّه “على حماس أن تفرج عن جميع الأسرى دون شروط، ولكننا نطالب إسرائيل أيضاً بالتحكم في أفعالها وفقا للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف أنّه “يتعين علينا أن نقترح حلاً سياسياً لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، فيما اعتبر أنّه “من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية وأن تستقر المنطقة”.

وشدّد على أنّه “لا يمكن لأوروبا أن تسمح لنفسها بأن تكون لها جبهتا حرب مفتوحتين واحدة في أوكرانيا، وأخرى في الشرق الأوسط”.

إلى ذلك، تعهد سانشيز بأن “تسعى حكومته في أوروبا عموما وإسبانيا خصوصا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

ولوّح سانشيز في وقت سابق باتخاذ قرار فردي للإعتراف بفلسطين دولة مستقلة، إذا لم يقم الإتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.

المصدر: وكالات