إعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى عملية القدس إلى 3 و 6 إصابات بينها حالات خطيرة جداً – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 13:12

إعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى عملية القدس إلى 3 و 6 إصابات بينها حالات خطيرة جداً

منذ 2 ساعة 30 November، 2023
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