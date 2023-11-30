بالفيديو | تظاهرة في بروكسل دعماً للشعب الفلسطيني

تتواصل التظاهرات في عدد من الدول الأوروبية، دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، وتنديداً بالمجازر الصهيونية، وللمطالبة بوقف العدوان.

وخرجت في العاصمة البلجيكية بروكسل تظاهرة حاشدة، شارك فيها المئات من ابناء الجالية العربية والإسلامية في بلجيكا، بالإضافة إلى جمع كبير من الناشطين، وذلك في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وطالب المشاركون في التظاهرة بوقف الدعم الغربي للكيان الإسرائيلي في حربه على الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعوا حكومات الدول الغربية إلى اتخاذ موقف حاسم من الكيان الإسرائيلي.

ودعا المشاركون إلى تكثيف التحركات الجماهيرية، حتى وقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة محاكمة قادة الكيان والمسؤولين عن حرب الإبادة في غزة، أمام المحاكم الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

المصدر: موقع المنار