‫بدء تنفيذ المرحلة السادسة من اتفاق تبادل الاسرى بموجب الهدنة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 22:02

‫بدء تنفيذ المرحلة السادسة من اتفاق تبادل الاسرى بموجب الهدنة

منذ 2 ساعة 29 November، 2023
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