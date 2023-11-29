مسؤول وحدة النقابات في حزب الله: انتظام هيئة ادارة السير سيادة وطنية ولن نغفل عن حقوق موظفيها

استقبل مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية هاشم سلهب وفدا من مستخدمي هيئة ادارة السير، ضم لينا يونس ودانا يوسف ودعاء قاروط ، وحضر جانبا من اللقاء رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام عماد ياغي.

وقد عرض الوفد لما تعانيه هيئة ادارة السير ويعانيه موظفوها ومستخدموها، وللمطالب المستجدة المتمثلة بعدم الحصول على الراتب المضاعف و بدل النقل المقر، الامر الذي يؤدي الى الصعوبة في الوصول لمراكز العمل ويفرض التعطيل القسري.

من جهته، أكد سلهب ان “هيئة ادارة السير بوظيفتها وبالصلاحيات المعطاة لها هي احدى الادارات السيادية الاساسية التي يمتلكها الوطن، وهي احدى الادارات التي تقوم فيها باسم الشعب اللبناني وباسم الدولة بواجب تقديم الخدمات للمواطن اللبناني ، وتنظيم شؤون السير وهو قطاع في غاية الاهمية اداريا واجتماعيا واقتصاديا، وهي بذلك تعبر عن سيادة الشعب والدولة على ارض الوطن وانظمة ادارة شؤونه والخلل الذي نراه في هيئة ادارة السير هو خلل في اداء الخدمة للمواطن وخلل في ممارسة فعل السيادة على ارض الوطن ومحاولة لتعميم حالة الفوضى واليأس في الوطن”.

ولفت سلهب الى أن “حقوق الموظفين والعمال والمستخدمين في الادارت والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة تكفلها القوانين”، وتابع “علينا جميعا الوقوف الى جانب الموظفين والمستخدمين في مطالبهم المحقة التي تستهدف اولا الحفاظ على الادارة والمؤسسات العامة وتمكينها من تقديم الخدمات الواجبة للمواطن وللوطن”.

المصدر: بريد الموقع