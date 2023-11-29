بالفيديو | مواجهات عنيفة في جنين والاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا

حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المستشفيات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيما أعلن المدينة ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، المدينة من عدة محاور وداهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة، في ظل اشتباكات تشهدها المنطقة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.

وتمركزت قوات الاحتلال أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي وفي محيطه، فيما قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

بالفيديو | مشاهد من المواجهات في مخيم جنين

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية قتل خلالها 242 فلسطينيا وأصاب أكثر من 3 آلاف واعتقل 3260، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابا من بلدة عرابة جنوب جنين، واقتحمت قرى وبلدات بالمحافظة. وقالت مصادر أمنية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين، وداهمت عدة أحياء واعتقلت الشاب صالح لحلوح، ونشرت القناصة وفرقة مشاة في البلدة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.

بالفيديو | مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال جنين

وأضافت المصادر ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدة أحياء فيها وعددا من المنازل، واستولت على مركبة تعود للمواطن حسني تيسير عمرو، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في القريتين.

مواجهات مع الاحتلال في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً، الليلة، مخيمي عين السلطان وعقبة جبر، في مدينة أريحا. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا من عدة محاور وداهمت مخيم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية واقتحمت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت مخيم عين السلطان وتمركزت وسط أحد احيائه.

وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة تخللها إطلاق الاحتلال الرصاص الحي اندلعت في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

الاحتلال يعتقل طفلة قرب سنجل شمال رام الله

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، طفلة قرب بلدة سنجل شمال رام الله. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة لارا ياسر فؤاد زبيدي (16 عاماً)، أثناء مرورها على حاجز عسكري طيار بين بلدة سنجل وقرية جلجليا المجاورة.

وفي السياق، أضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قبية غرب رام الله، ونصبت حاجزاً عسكرياً بينها وبين قرية بدرس المجاورة، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وتابعت أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها جبل الطويل بمدينة البيرة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية

وأصيب مقدسيون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت مساء الثلاثاء بين قوات الاحتلال والشبان في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملوا مع 3 اصابات بالاختناق بسبب حريق اندلع في منزل بقرية العيسوية، جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع صوبه، وجاري نقل الاصابات للعلاج بالمستشفى.

وأفاد شهود عيان بأن حريقا اندلع في منزل المقدسي سلامة عبيد في قرية العيسوية، جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت بكثافة صوب المنازل، وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة على الحريق.

وقمعت قوات الاحتلال الشبان بالمياه العادمة خلال المواجهات، وحلقت طائرة مسيرة في سماء القرية، وأنتشرت القوات في الأحياء بكثافة، بالتزامن مع الافراج عن 3 أسرى من القرية ضمن صفقة التبادل.

وأضاف الشهود أن الأسير المحرر محمد عاهد شطارة (17 عاما) ممنوع من دخول قرية العيسوية، بسبب المواجهات وحالته الصحية غير المستقرة، وتم تحويله للمشفى.

المصدر: مواقع