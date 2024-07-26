لليوم لـ294 ..الإبادة مستمرة في غزة والأمراض الجلدية تنتشر بين الأطفال في خيام النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2024 - 12:30

لليوم لـ294 ..الإبادة مستمرة في غزة والأمراض الجلدية تنتشر بين الأطفال في خيام النازحين

منذ 15 mins 26 July، 2024
اصابة
عربي وإقليمي - فلسطين

يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة  لليوم لـ294، وسقط عدد من الشهداء والجرحى باستهدافات الاحتلال شرقي مدينة غرة وفي مدينة خان يونس. وفي آخر حصيلة للعدوان، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر جديدة بحق العائلات في القطاع راح ضحيتها 30 شهيدا و146 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام  أن” طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى”.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في خانيونس لليوم الخامس وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكينة في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في غارات لطائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الصحابة شرقي مدينة غزة.

وأكدت مصادر صحية استشهاد المواطنين الخمسة إثر استهدافين منفصلين لمنزلين أحدهما لعائلة البنا في حي وشارع الصحابة شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

الى ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.

وأفادت تقارير صحية بانتشار الأمراض الجلدية بين الأطفال في خيام النازحين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتلوث المياه.

 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

المصدر: مواقع

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