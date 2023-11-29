‫الصليب الأحمر الدولي يتسلم الدفعة الخامسة من الأسرى ‫الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الإحتلال ضمن اتفاق التهدئة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2023 - 00:16

‫الصليب الأحمر الدولي يتسلم الدفعة الخامسة من الأسرى ‫الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الإحتلال ضمن اتفاق التهدئة

منذ 2 ساعة 28 November، 2023
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