أوساط صهيونية تتحدث عن ضغوط أميركية لتمديد الهدنة

أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلاً عن مصادر أنَ مدير وكالةِ الاستخباراتِ الأمريكية السي أي آي “وليام بيرنز” وصلَ إلى قطر لعقدِ اجتماعاتٍ بهدفِ التوصلِ الى صفقةٍ موسعةٍ بينَ حركةِ حماس وكيانِ الاحتلالِ الإسرائيلي، وقالت الصحيفةُ اِنَ بيرنز يضغطُ على كيانِ الاحتلال وحماس لتوسيعِ مفاوضاتِهما بشأنِ تبادلِ الأسرى لتشملَ الإفراجَ عن الرجالِ والعسكريينَ حسَبَ الصحيفةِ الاميركية.

وأكد المتحدثُ باسمِ وزارةِ الخارجيةِ القطرية “ماجد الأنصاري” أنَ العملَ جارٍ للوصولِ إلى وقفِ إطلاقِ نارٍ دائمٍ في قطاعِ غزة ، وارسالِ المساعداتِ الإنسانيةِ إلى القطاع.

وينتظرُ الصهاينةُ المزيدَ من أيامِ الهدنةِ للإفراجِ عن الاسرى لدى المقاومةِ في قطاعِ غزة وسطَ إقرارٍ واضحٍ بالمكتسباتِ التي حَققتها حركةُ حماس على المستوى الشعبي الفلسطيني من خلالِ اطلاقِ الاسرى في سجونِ الاحتلال.