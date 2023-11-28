مديرا الاستخبارات الصهيونية والأميركية في الدوحة لبحث “المرحلة المقبلة” من اتفاق الهدنة في غزة

يلتقي مديرا الاستخبارات “الاسرائيلية” والأميركية اليوم رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث “المرحلة المقبلة” من اتفاق الهدنة بين كيان العدو والمقاومة في قطاع غزة، وفق ما افاد مصدر مطلع على الزيارة.

وقال المصدر لوكالة “فرانس برس “إن “مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وليام بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنياع يزوران الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني للبناء على التقدم المحرز في اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تمّ تمديده وبدء المزيد من المباحثات حول المرحلة المقبلة من اتفاق محتمل”، مشيرا إلى حضور مسؤولين مصريين الاجتماع أيضًا.