‫واشنطن بوست: مدير CIA سيجتمع في قطر مع رئيس الموساد ورئيس ‫وزراء قطر من أجل التباحث في الافراج عن مزيد من الرهائن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2023 - 15:02

‫واشنطن بوست: مدير CIA سيجتمع في قطر مع رئيس الموساد ورئيس ‫وزراء قطر من أجل التباحث في الافراج عن مزيد من الرهائن

منذ 30 mins 28 November، 2023
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