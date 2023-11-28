شهيدان فلسطينيان وإصابات وتفجير منزل بعدوان صهيوني على رام الله

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فجرت أيضًا منزلا لعائلة شهيد، في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بوصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب ياسين عبد الله الأسمر (26 عاما) من سكان بلدة بيتونيا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر خلال مواجهات اندلعت في البلدة، وأصيب شاب آخر (23 عاما) بالرصاص الحي في القدم.

كما استشهد الشاب مالك البرغوثي متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في مخيم دير عمار غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن:” مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية دير عمار ومخيمها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين في القدم، نقلا على إثرها للمستشفى”.

ووفق المصادر؛ فإن”قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد داود عبد الرازق درس (41 عاما) الذي استشهد في 31 آب/أغسطس الماضي، وشرعت بأعمال حفر وتدمير في محيط المنزل، قبل تفجيره وهو يقع في الطابق الأرضي من بناية مكونة من ثلاثة طوابق”.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن”جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد وأجبروا سكانها على اخلائها، واعتلى الجنود أسطحها”.

يذكر أن”قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب درس في 31 آب/ أغسطس الماضي، بدعوى تنفيذه عملية دعس، عند حاجز “مكابيم” العسكري، قرب مستوطنة “مودعين”، المقامة على أراضي بيت سيرا”.

اشتباكات مسلحة .. الاحتلال يحاصر منزلا في طوباس ويستهدفه بالصواريخ

واندلعت اشتباكات مسلحة -صباح الثلاثاء- خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة طوباس ومحاصرة أحد المنازل، بدعوى وجود أحد المقاومين داخله.

وأفادت مصادر محلية أن” قوات صهيونية خاصة اقتحمت مدينة طوباس، وحاصرت منزلا قرب ديوان العنبوسي، وطلبت من أحد الشبان عبر مكبرات الصوت الخروج وتسليم نفسه، مهددة بتفجير المنزل”.

وذكرت المصادر، أن”عددًا من سكان المنزل خرجوا منه واحتجزتهم قوات الاحتلال في العراء وسط البرد واستخدمتهم بما يشبه الدروع البشرية بعدما قيدت أيديهم”.

قوات الاحتلال تحتجز عائلة الشاب المحاصر بمنزل في طوباس

واستهدفت قوات الاحتلال المنزل بالصواريخ، وشوهدت أعمدة الدخان والغبار تتصاعد منه.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من آلياتها ترافقها جرافة عسكرية، وطوقت المنطقة، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين،واحتجزت قوات الاحتلال سيارة إسعاف في المدينة.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا مأهولا في بلدة بني نعيم شرق محافظة الخليل.

قوات الاحتلال تباشر بهدم منزل لاحدالمواطنين في منطقة عروب ياقين جنوب شرق بلدة بني نعيم في الخليل

وأفادت مصادر محلية، بأن”قوات الاحتلال داهمت تجمع ياقين ببلدة بني نعيم، وهدمت بآلياتها الثقيلة منزل المواطن إيهاب هارون ادعيس مناصرة، المكون من طابقين، تصل مساحته إلى 340 مترا مربعا، ويقطنه ما يزيد على 20 فردا”.

المصدر: قناة المنار + مواقع