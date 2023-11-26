السيد صفي الدين : تواجدنا في هذه الجبهة يلقن العدو دروسا قاسيا واعلام العدو ما زال يتحدث عن دقة الاصابة عند المجاهدين وسلاح حزب الله في هذه المعركة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 10:52

السيد صفي الدين : تواجدنا في هذه الجبهة يلقن العدو دروسا قاسيا واعلام العدو ما زال يتحدث عن دقة الاصابة عند المجاهدين وسلاح حزب الله في هذه المعركة

منذ 5 mins 26 November، 2023
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